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«Сельта» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч 37-го тура Ла Лиги 16 июля

«Сельта» — «Леванте»: прогноз Владислава Радимова на матч 37-го тура Ла Лиги 16 июля
Ставки / Прогнозы 0

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура Примеры «Сельта» — «Леванте», который состоится 16 июля.

Ставка: победа «Сельты» за 1.63.

«Думаю, что тут «Сельта» победит и закроет вопрос о сохранении места в Примере на следующий сезон. «Леванте» не так давно играл в гостях с «Мальоркой» и уступил абсолютно без шансов со счётом 0:2. «Сельта» на своём поле не хуже «Мальорки», и, по-моему, она должна побеждать. Коэффициент на победу команды Фёдора Смолова составляет 1.63.

«Леванте», можно сказать, бросил играть в последних турах чемпионата, и сейчас у него нет мотивации. Думаю, игроки будут готовиться к следующему сезону, а в двух оставшихся матчах в составе «Леванте» проведут ротацию».

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В пяти предыдущих матчах с участием «кельтов» голы забивались в обе стороны.
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