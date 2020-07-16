«Мальорка» — «Гранада»: прогноз Владислава Радимова на матч 37-го тура Примеры

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Гранада».
Ставка: победа «Мальорки» за 2.09.
«В этой игре ставлю на чистую победу «Мальорки», так как ей нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на сохранение прописки в Ла Лиге. Можно также отметить, что «Мальорка» на своём поле в последнее время играет довольно неплохо.
«Гранаде» сейчас ничего не надо, и поражение в прошлом туре от мадридского «Реала», скорее всего, поставило крест на её надеждах попасть в еврокубки. В Испании в конце сезона такое часто случается: кому больше нужна победа, тот её и добивается.
Для «Мальорки» это матч жизни и смерти. Но, поскольку ключевые поединки на своём поле она выигрывает, думаю, сейчас всё сложится в её пользу».
- 16 июля 2020
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