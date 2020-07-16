«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч 29-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Локомотива» за 3.10, тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Локомотив» практически весь второй круг играет так: забивает один гол и не позволяет никому ничего создавать у своих ворот. Вот и побеждает команда со счётом 1:0, 2:0. Если соперник отличится, то 1:1 играют.



Здесь надо учитывать, что этот мачт носит глобальный характер для «Локомотива»: будет клуб вторым по итогам сезона или нет. Настрой будет соответствующий, тем более на ЦСКА.



Думаю, «Локомотив» сыграет в обороне не так, как «Оренбург» или «Ахмат», которые позволяли ЦСКА забивать по четыре мяча».