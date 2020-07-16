«Рубин» — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ростов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ничья за 3.25.
«Матч команд Леонида Слуцкого и Валерия Карпина. Забавно, что ещё не так давно они противостояли друг другу в играх ЦСКА и «Спартака». Сейчас у них провинциальные команды, причём даже не первого уровня.
Игра любопытная. Судя по тому, что Карпин нервничает, а это видно по его высказываниям, по всей вероятности, «Ростов» не очень хорошо готов к предстоящему матчу. С другой стороны, «Ростов» — та команда, которая может засушить игру почти с любым соперником. Вряд ли «Ростов» сможет сыграть в Казани на победу, но сыграть на вариант «не проиграть» он точно способен.
Думаю, что здесь тот случай, когда можно поставить на ничью. Коэффициент — 3.25. Не исключаю, что матч может закончиться со счётом 0:0, ну или 1:1».
- 16 июля 2020
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