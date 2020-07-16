«Уфа» — «Динамо»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Уфа» — «Динамо» в 29-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 2 мяча за 2.10.
«Очень важная игра для обеих команд, они претендуют на шестое место, которое может дать право сыграть в еврокубках, если «Зенит» выиграет Кубок России. Не жду, что будет весёлая, энергичная игра. Это не те команды. И «Уфа», и «Динамо» в большинстве матчей действуют аккуратно, прагматично. Не дождёшься от них открытого футбола.
«Уфа» хороший матч провела против «Локомотива», но всё-таки упустила победу в концовке. «Динамо» наконец-то выиграло, удалось дома переиграть «Крылья Советов». Быстро забили два мяча, пусть и с пенальти, а потом могли и ещё больше забить. В общем, можно сказать, что в неплохом состоянии команды подходят к игре, с настроением.
Думаю, будет жёсткий футбол, с обилием фолов, нарушений, а вот голов много не жду. На результат ставить здесь тоже сложно. В любую сторону может развернуться игра, а могут просто 0:0 сыграть. Поэтому мой вариант — «тотал меньше 2 мячей».
- 16 июля 2020
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