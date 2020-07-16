«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на московское дерби в 29-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.70.

«Важнейший матч в рамках борьбы за попадание в Лигу чемпионов состоится в Черкизове. Для ЦСКА это, по сути, последний шанс ворваться в топ-3 и последний шанс отобрать очки у конкурента. «Локо» в более комфортном положении, поэтому рисковать команда Николича не будет. «Армейцы», понимая, насколько опасен соперник, тоже с первых минут в атаку сломя голову не побегут.



В четырёх последних встречах этих команд друг с другом футбол получался не очень результативным: 1:0, 1:1 и 0:0 (в основное время) — самый популярный счёт. В первом круге нынешнего сезона «армейцы» победили благодаря голу Чалова с пенальти.



Я думаю, что игра получится осторожной, особенно до перерыва. Во 2-м тайме она, может, и раскроется, но в 1-м я жду минимума голов. Мой прогноз — тотал голов в 1-м тайме меньше (1) за 1.7».