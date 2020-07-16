«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч 29-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.91.

«ЦСКА против «Локомотива». Достаточно интересная игра, на мой взгляд. Была бы ещё интересней, если бы ЦСКА дожал «Рубин» и одержал победу. Тогда бы путёвка в Лигу чемпионов могла стоять на кону в этом матче. Но сейчас другое значение у этой игры.



«Локомотив» не слишком хорошо выглядит в последнее время. «Локомотив» сделал четыре ничьи подряд. Это, на мой взгляд, достаточно объективная характеристика его уровня на сегодняшний день.



Что касается ЦСКА, то мы видели, как «армейцы» проводят дерби. По сравнению с остальными матчами довольно чётко и ответственно, жёстко. Думаю, что так будет и на этот раз. Но у ЦСКА есть некоторые проблемы в обороне. У «Локомотива», кстати, тоже».