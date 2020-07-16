СПАЛ — «Интер»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 33-го тура чемпионата Италии

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 СПАЛ — «Интер».



Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

«Большие проблемы у команды СПАЛ. Она уже одной ногой в Серии B. «Интер» лихорадит. Много проблем, связанных с составом. Есть разногласия между Конте и руководством клуба. Но у Конте есть задача — быть как можно выше в таблице.



Понятно, что Конте мечтает угнаться за «Ювентусом», но слишком большой отрыв между командами. Думаю, что «Интер» будет вторым, но и второе место надо удержать. Есть «Лацио» и есть «Аталанта», поэтому каждый матч для «Интера» фактически золотой.



Тем более что надо учитывать необходимость подготовки к Лиге Европы, в которой «Интер» играет в августе. Поэтому мой прогноз такой, что «Интер» будет мобилизован, «Интер» будет ответственен с точки зрения своих моментов. «Интер» должен победить, но, чтобы ставка была интересней, возьмём победу «Интера» через тотал больше 2,5 мяча. Такой мой прогноз.



А СПАЛ уже вылетает из Серии А, поэтому вряд ли в ближайшее время мы увидим эту команду».