«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в 29-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.75.
«Главная игра тура в Черкизово. Тут есть один немаловажный нюанс. «Локо» и ЦСКА будут знать, как сыграет «Краснодар» в Самаре. И, наверное, исходя из этого будут они строить тактику. Хотя тактика в целом и так понятна, по крайней мере «армейская». В большом матче против «Спартака» ЦСКА сыграл от обороны и победил. Примерно так же ЦСКА действовал в Грозном, подловив соперника на контратаках, а потом добив его. Примерно то же самое было и в Оренбурге. Ну и с «Рубином» не скажешь, что ЦСКА прямо раскрывался. В концовке разве что силёнок не хватило.
Пропустив с пенальти от «Рубина», ЦСКА поставил себя в очень непростое положение. Не забываем, что это последний год, когда от России три команды в Лиге чемпионов. Через квалификацию ЦСКА ещё может попасть в главный турнир Европы.
Исходя из этого, думаю, ЦСКА снова сыграет от обороны. Что касается «Локомотива», то при Николиче он испытывает серьёзные проблемы в позиционной атаке. 4 ничьи подряд. Почти в каждом приходится отыгрываться. Всё решается в концовках, как с «Сочи», «Уфой», «Крыльями».
Здесь многое стоит на кону. А такие матчи, как правило, получаются не очень насыщенными и результативными. В первом круге ЦСКА выиграл благодаря голу с пенальти Чалова. Больше и моментов особо не было. И здесь большого количества голов не жду. «Тотал меньше 2.5 мяча» за 1.75 — мой прогноз».
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