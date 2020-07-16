«Рубин» — «Ростов», 16 июля: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, кто победит

Сегодня, 16 июля, «Рубин» и «Ростов» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.80. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 2.83.



Букмекеры уверены, что матч 29-го тура РПЛ 16 июля «Рубин» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.44.



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