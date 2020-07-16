«Локомотив» — ЦСКА: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 16 июля, «Локомотив» и ЦСКА сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.00. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 2.40.



Букмекеры уверены, что матч 29-го тура РПЛ 16 июля «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.19, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.50.



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