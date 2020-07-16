«Тамбов» — «Сочи»: где будет трансляция, во сколько начало, смотреть онлайн матч РПЛ

16 июля «Тамбов» в Нижнем Новгороде примет «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.47. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

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