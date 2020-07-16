«Реал» — «Вильярреал»: где будет трансляция, во сколько начало матча, смотреть онлайн

16 июля «Реал Мадрид» и «Вильярреал» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч ТВ».

В случае победы мадридцы досрочно станут чемпионами Испании.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Вильярреала» оценён букмекерами коэффициентом 7.90.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 16 июля «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.44. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.25.

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