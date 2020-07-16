«Барселона» — «Осасуна»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча, кто победит
16 июля «Барселона» и «Осасуна» сыграют в матче 37-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «Осасуны» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июля «Барселона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.44, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.83. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: Месси и Видаль отведут душу, а «Реал» станет чемпионом
В последнее время визиты «Осасуны» на «Камп Ноу» оборачиваются унижениями.
- 16 июля 2020
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:35
-
15:35
-
15:25
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:30
-
14:25
Партнерский контент