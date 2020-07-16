СПАЛ — «Интер»: где будет трансляция, во сколько начало матча, прогнозы и ставки

16 июля СПАЛ примет «Интер» в матче 33-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.00. Ставки на ничью принимаются за 5.80.
Букмекеры считают, что матч Серии А СПАЛ — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.
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