«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Хетафе» — «Атлетико Мадрид».



Ставка: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.60.

«Какая разница, занимать третье место или четвёртое? Разница в € 3 миллиона – именно на столько больше за телеправа получит обладатель третьего места, поэтому заочная дуэль «Атлетико» и «Севильи» за третье место интересная. Мало того что на кону стоят серьёзные деньги, так ещё и вдобавок на кону престиж – «Атлетико» постарается набрать в последних двух турах 6 очков, сохранить за собой статус третьей команды, надеясь, что «Севилья» допустит осечку в одном из двух оставшихся матчей. В противном случае при равенстве очков, как сейчас, выше будет «Севилья», которая имеет преимущество в личных встречах. «Атлетико» надо играть на победу и сохранять боевой тонус.



«Хетафе» борется за сохранение текущего шестого места. Если команда опустится на седьмое место, то ей придётся играть очень много раундов отбора в Лиге Европы, а если они опустятся ещё ниже, то они могут вообще не попасть в еврокубки. «Хетафе» есть за что биться, но «Хетафе» сейчас в гораздо худшем состоянии, чем «Атлетико». У «Хетафе» две дисквалификации – не сыграет Дамьен Суарес, например. «Хетафе» не так здорово, как «Атлетико», выглядит в летний период чемпионата.



Мне кажется, что «Атлетико» здесь явный фаворит, поэтому можно поставить на мадридцев с форой 0. Учитывая, что обе команды низовые, которые мало пропускают, можно рассчитывать, что голов будет не очень много, поэтому можно поставить на то, что будет либо ничья, либо победа гостей с разницей в один мяч. Вряд ли счёт будет крупнее, так как «Хетафе» не та команда, которая проигрывает на своём поле с разницей в два гола или крупнее.



Ещё один фактор в пользу «Атлетико» — после последнего матча мадридцев прошло пять дней, а «Хетафе» играл три дня назад. Физическое состояние «Атлетико» должно быть получше, думаю, что «Атлетико» сможет этим воспользоваться. Думаю, что во втором тайме «Атлетико» сможет забить гол, который превратит игру из ничейной в победную либо будет хорошо контролировать победный счёт первого тайма».