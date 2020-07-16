Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура чемпионата Испании

«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура чемпионата Испании
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.87.

«Осасуна» закончила сезон ещё несколько недель назад. Ей не светят еврокубки, она очень далека от зоны вылета. «Осасуна» борется только за престиж. Однако мне кажется, что сейчас её амбиции и задачи довольно туманны.

«Барселоне» же нужно не только тянуться к титулу, но и кое-что пытаться доказать. «Барса» будет играть на максимуме. В последних домашних играх она играет достаточно уверенно и соперника душит, редко позволяя ему забить. Думаю, что и здесь «Барселона» будет стремиться к результату, который для неё, скорее всего, не станет решающим.

От каталонцев ничего не зависит, но свою часть они сделают. Атака «Барсы» работает нормально, Гризманн встраивается в игру. Есть и молодые игроки, которые рвут и мечут. Думаю, что «Барселона» выиграет всухую. Именно на это я и поставлю с коэффициентом 1.87".

«Барселона» — «Осасуна». Прогноз: Месси и Видаль отведут душу, а «Реал» станет чемпионом
В последнее время визиты «Осасуны» на «Камп Ноу» оборачиваются унижениями.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020