«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: победа «Барселоны» всухую за 1.87.

«Осасуна» закончила сезон ещё несколько недель назад. Ей не светят еврокубки, она очень далека от зоны вылета. «Осасуна» борется только за престиж. Однако мне кажется, что сейчас её амбиции и задачи довольно туманны.



«Барселоне» же нужно не только тянуться к титулу, но и кое-что пытаться доказать. «Барса» будет играть на максимуме. В последних домашних играх она играет достаточно уверенно и соперника душит, редко позволяя ему забить. Думаю, что и здесь «Барселона» будет стремиться к результату, который для неё, скорее всего, не станет решающим.



От каталонцев ничего не зависит, но свою часть они сделают. Атака «Барсы» работает нормально, Гризманн встраивается в игру. Есть и молодые игроки, которые рвут и мечут. Думаю, что «Барселона» выиграет всухую. Именно на это я и поставлю с коэффициентом 1.87".