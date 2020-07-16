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«Хетафе» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура Ла Лиги

«Хетафе» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура Ла Лиги
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Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Хетафе» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: «Хетафе» получит больше жёлтых карточек за 1.95.

«Уже определилась лигочемпионовская четвёрка, а вот с путёвками в Лигу Европы пока есть вопросы. Впереди два тура, и они могут эту расстановку поменять. Мне кажется, что в этой встрече от результата можно плясать в любую сторону. „Атлетико Мадрид“, наверное, фаворит матча. Они сейчас в классной форме.

«Хетафе» вышел из карантина в довольно двусмысленном виде. Были хорошие матчи у команды, но были и неудачные. Куда качнутся ребята Бордаласа в последних двух турах? Наверное, они обрели кондиции и стабильность, но с «Атлетико» нельзя нельзя быть уверенным ни в чём. В чём уверенным быть можно? В том, что игра будет жёсткой.

«Хетафе» — чемпион Европы по фолам и карточкам. Эта команда, которая предпочитает такую игру. В случае потери мяча на чужой половине поля они сразу вступают в отбор. Это значит, что её фолы случаются довольно часто. Судьи, как правило, «Хетафе» не очень щадят. Карточек команда получает немало.

«Атлетико», ничуть не стесняюсь, может вступить в такую же игру. Я рискну предположить и предложить вам необычную ставку. Победа в матче по карточкам для «Хетафе» с коэффициентом 1.95. Они традиционно много карточек получают. Я думаю, в этом смысле они перекроют «Атлетико». «Хетафе» побеждает по карточкам в этом матче — на мой вкус, ставка очень реальная".

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