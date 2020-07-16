«Барселона» — «Осасуна»: прогноз и ставка на матч 37-го тура чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Примеры «Барселона» — «Осасуна».

Ставка: гол с 30:00 по конец первого тайма за 2.18.

«Для чемпионства «Барселоны» слишком многое должно совпасть. Во-первых, две победы из двух — при любых других раскладах «Реал» получит титул, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям (очные встречи). Во-вторых, сами мадридцы должны набрать не более одного очка. А календарь у них нормальный — «Вильярреал» и «Леганес».



Подопечные Кике Сетьена в первую очередь выйдут сражаться за свою честь. «Осасуне», впрочем, уже тоже ничего не надо, этот клуб провёл очень крепкий сезон и выполнил все поставленные задачи. 48 очков, 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.



Вообще, красные выглядят здорово. Достаточно сказать, что в предыдущих шести турах они потерпели всего одно поражение, да и то в гостях у «Бетиса» (0:3). Грандов среди соперников не было, но всё же 13 очков из 18 возможных внушают уважение. На своём поле клуб из Памплоны стабильно даёт каталонцам бой.



Вроде бы имеются определённые предпосылки для возникновения проблем у фаворита, если бы не одна проблема. Дело в том, что на «Камп Ноу» всё стабильно проходит в одну калитку. Достаточно посмотреть на результаты шести предыдущих поединков — 7:1, 7:0, 5:1, 4:0, 8:0 и 2:0.



На таком фоне П1 с форой (-2) за 1.91 или П1 + тотал больше 3.5 гола за 2.28 определённо имеют право на жизнь. Мы же предпочтём ставку на гол с 30-й минуты по конец первого тайма за 2.18. «Барселона» наиболее результативна именно на этом отрезке — аж 18 голов в 36 турах. Ждём гола в раздевалку от Месси и партнёров».