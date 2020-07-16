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«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура Ла Лиги

«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 37-го тура Ла Лиги
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.

«Подопечные Хулена Лопетеги набрали страшный ход. Предыдущее поражение датировано аж 9 февраля, с тех пор состоялось 13 поединков. После рестарта первенства на определённом отрезке было много ничейных исходов, но там нужно было учитывать силу оппозиции — выезд к «Леванте», «Вильярреал», «Барселона».

Дальше календарь стал попроще, и дело пошло: 3:0 с «Леганесом», 1:0 с «Эйбаром», 2:1 с «Атлетиком» в Бильбао и 2:0 с «Мальоркой». Даже странно, что на классические Х2 букмекеры дают достойный коэффициент 1.67. По сути на стороне «Реала Сосьедад» только своё поле (да и то без болельщиков). Разговоры о мотивации переоценивать не стоит, поскольку прежде она хозяевам никак не помогала.

Баски к моменту возобновления первенства находились в топ-4, однако в девяти турах набрали всего восемь очков. Естественно, о Лиге чемпионов с такими результатами они быстро забыли, теперь предел мечтаний — Лига Европы. Седьмое место в Ла Лиге, 54 очка. «Хетафе» выше только по дополнительным показателям, но в трёх пунктах позади находится «Атлетик».

Ситуация не из простых. Бело-синие добыли лишь две победы, обе — на тоненького. 2:1 над «Эспаньолом» (худший клуб чемпионата Испании) с решающим голом на 84-й минуте и 2:1 над «Вильярреалом». Статистика очных встреч тоже не в их пользу — в семи предыдущих случаях «Реал Сосьедад» оказался сильнее только однажды.

От этого мы бы и отталкивались. Х2 и ИТМ 1.5 мяча «Реала Сосьедад» идут за одинаковый коэффициент 1.67, вариант посмелее — Х2 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.84, всё же «Севилья» добавила в защите и много не пропускает».

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В семи предыдущих очных встречах баски оказались сильнее лишь однажды.
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