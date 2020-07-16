«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Испании

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Вильярреал» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.09.

«Довольно любопытный матч испанского чемпионата. И, на мой взгляд, очень выгодный в плане ставок. Матч пропускать нельзя.



«Реал» на всех парах мчится к чемпионству, буквально один шаг осталось сделать. Соперник — не самый сложный. Естественно, «Реал» считается фаворитом. И, на мой взгляд, стоит сыграть «победу «Реала» с форой (-1.5) мяча». Не думаю, что Мадрид ограничится одним мячом. Самое главное — не думаю, что «Вильярреал» всерьёз готов соперничать с «Реалом» в этой встрече и мешать ему стать чемпионом.



Думаю, победа «Реала» случится, и она будет не 1:0 или 2:1, а более уверенной, убедительной. Коэффициент, кстати, на фору (-1.5) отличный — 2.09».