«Локомотив» — «ЦСКА»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата России

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «ЦСКА».
Ставка: тотал меньше 29.5 фолов за 1.75.
«За два тура до окончания чемпионата в Российской Премьер-Лиге в среднем за матч арбитры фиксировали 26,78 фола. В ведущих футбольных европейских странах после выхода команд из карантина наблюдается увеличение количества фолов. Но только не в России. Похоже, у нашей страны свой, особый путь. Если до пандемии коронавируса у нас в среднем за матч случалось 27,27 нарушения правил, то после карантина показатель снизился до 24,86. Неужели наши футболисты стали бояться лишний раз контактировать друг с другом?
Почему букмекер выбрал именно такую планку тотала? Видимо, статус московского дерби заставляет аналитиков накинуть к среднему показателю по лиге пару-тройку дополнительных фолов. Однако сухая статистика говорит нам о том, что в этом матче следует играть тотал меньше. По моему прогнозу, в матче между «Локомотивом» и «ЦСКА» стоит ожидать от 22 до 27 фолов. И это без учёта особенностей судейства.
Предстоящий поединок будет обслуживать Евгений Турбин. От многих своих коллег он отличается тем, что даёт командам побороться. Так что с поправкой на фигуру арбитра мой прогноз по фолам снижается до промежутка между 20-24 пунктами. Думаю, при таких раскладах стоит сыграть тотал меньше 29,5 фолов».
- 16 июля 2020
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:42
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00