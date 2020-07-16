«Локомотив» — «ЦСКА»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата России

Профессиональный гандикапер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч 29-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «ЦСКА».

Ставка: тотал меньше 29.5 фолов за 1.75.

«За два тура до окончания чемпионата в Российской Премьер-Лиге в среднем за матч арбитры фиксировали 26,78 фола. В ведущих футбольных европейских странах после выхода команд из карантина наблюдается увеличение количества фолов. Но только не в России. Похоже, у нашей страны свой, особый путь. Если до пандемии коронавируса у нас в среднем за матч случалось 27,27 нарушения правил, то после карантина показатель снизился до 24,86. Неужели наши футболисты стали бояться лишний раз контактировать друг с другом?



Почему букмекер выбрал именно такую планку тотала? Видимо, статус московского дерби заставляет аналитиков накинуть к среднему показателю по лиге пару-тройку дополнительных фолов. Однако сухая статистика говорит нам о том, что в этом матче следует играть тотал меньше. По моему прогнозу, в матче между «Локомотивом» и «ЦСКА» стоит ожидать от 22 до 27 фолов. И это без учёта особенностей судейства.



Предстоящий поединок будет обслуживать Евгений Турбин. От многих своих коллег он отличается тем, что даёт командам побороться. Так что с поправкой на фигуру арбитра мой прогноз по фолам снижается до промежутка между 20-24 пунктами. Думаю, при таких раскладах стоит сыграть тотал меньше 29,5 фолов».