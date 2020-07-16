«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: гол «Севильи» во втором тайме за 1.75, ничья в первом тайме за 2.13.
«Очень любопытная игра нас ждет в Сан-Себастьяне на «Аноэте». «Севилья» не проигрывает уже 13 матчей подряд. Это клубный рекорд. Действительно, команда Лопетеги здорово выглядит, четыре победы подряд одержано. Свою задачу «Севилья» уже решила. А вопрос 3-го или 4-го места не так принципиален. Еще будет домашний матч против «Валенсии», можно будет красиво закрыть сезон. И не забываем, что «Севилья» еще играет в Лиге Европы.
Ну а «Сосьедаду» нужны очки, нужна победа. В случае равенства очков с «Хетафе» баски окажутся ниже по результатам личных встреч. Ну и не забываем, что «Сосьедад» еще сыграет в финале Кубка Испании, так что 7-е место, на котором находится команда Альгуасиля, тоже считается проходным.
Победа над «Вильярреалом» в прошлом туре добавляет положительных эмоций «Сосьедаду». И еще более мотивированными будут баски.
В последних пяти матчах между этими соперниками в первых таймах была ничья. Думаю, что этот тренд может продолжиться. Рекомендую за 2,13 рассмотреть подобную ставку. Ну и во втором тайме, с учетом параллельных матчей, думаю, «Сосьедад» добавит, как это было с «Вильярреалом». Рассчитываю, что хозяева отличатся во втором тайме. Коэффициент — 1,75».
- 16 июля 2020
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