«Барселона» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Осасуны» с форой (+2.5) за 1.67.
«Предпоследний тур чемпионата Испании, и в нём может определиться чемпион. Скорее всего, он и определится. Мадридский «Реал» будет играть домашний матч с «Вильярреалом». Ну а параллельно «Барселона» будет принимать «Осасуну». Она будет знать, как будут развиваться события на стадионе имени Альфредо ди Стефано. И это свой отпечаток наложит на игру каталонцев.
Последний матч в сезоне на «Камп Ноу». Этот сезон получился рваным и нестабильным. Сама «Барса» должна себя винить в том, что упустила преимущество после возобновления чемпионата.
Думаю, что не стоит разглагольствовать про турнирную таблицу. «Осасуна» идёт в серединке. Это хороший результат после возвращения из Сегунды. И мне кажется, что на «Камп Ноу» может упереться «Осасуна». Если и проиграет, то не крупно. Думаю, что «Барса» будет получать информацию из Мадрида по ходу встречи и рвать сильно жилы не станет.
У «Барселоны» ещё остаётся Лига чемпионов. И мысли игроков команды Кике Сетьена будут об этом турнире.
Возьму «Осасуну» с форой (+2.5) мяча за 1.67. Даже можно, наверное, сыграть с форой (+2) за коэффициент выше двойки. Думаю, разгрома здесь быть не должно».
- 16 июля 2020
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