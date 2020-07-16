«Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз и ставка на матч 36-го тура АПЛ 16 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон».
Ставка: ничья за 3.45.
«Может показаться, что хозяева находятся в куда более солидной форме. Действительно, они не проигрывают на протяжении четырёх туров, за которые успели скопить восемь очков. А в понедельник вообще спаслись на «Олд Траффорд», вырвав ничью с «Манчестер Юнайтед» на 96-й минуте (2:2).
У «Брайтона» вроде бы дела складываются хуже — три поражения в четырёх матчах, единственная победа одержана над несчастным «Норвичем» (1:0), причём без большого запаса. Однако тут нужно учитывать уровень оппозиции, ведь «чайки» уступили «МЮ» (0:3), «Ливерпулю» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:5).
До неудачного отрезка было пять очков в трёх матчах с «Вулверхэмптоном», «Арсеналом» и «Лестером», за 270 минут команда пропустила лишь однажды. С середняками и аутсайдерами она довольно часто цепляется за результат. А главное, в пяти выездных поединках АПЛ не уступила ни разу.
«Саутгемптон» по игре на своём поле занимает предпоследнее место в чемпионате Англии — жалкие 17 очков при жуткой разнице голов 17-33. Кроме того тренерский штаб «Брайтона» накануне поберёг нескольких исполнителей основы, что вполне логично: со «святыми» шансы зацепиться гораздо выше.
Статистика очных встреч тоже намекает. Соперники пересекались на «Сент-Мэри» дважды, оба раза дело завершилось дележом очков — 2:2 и 1:1. Можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 3.45. Этот результат устроит обе стороны: хозяевам уже нет особой разницы (тем более без зрителей), а гостям очко поможет обойтись без лишних нервов в концовке сезона».
- 16 июля 2020
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