«Лестер» — «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Шеффилд».

Ставка: «Шеффилд» не проиграет за 1.89.

«Удачная серия новичка английской Премьер-лиги позволяет не без основания претендовать на еврокубки. На данный момент у него 52 балла после 35 туров. Отставание от шестой позиции, железно дающей право на выход в Лигу Европы, составляет каких-то два пункта. Ситуация вполне рабочая.



Однако для достижения столь благородной цели «Шеффилд Юнайтед» придётся попотеть. Теперь его ожидает выезд в логово «Лестер Сити», к которому имеется неоплаченный долг. Дело в том, что матч первого круга в Шеффилде завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.



Впрочем, на этот раз у «клинков» вполне есть шансы зацепиться за очки. «Лисы» в последнее время совсем не радуют: уверенность пропала, стабильностью не пахнет, качество футбола оставляет желать лучшего. За шесть туров они пропустили восемь мячей и добыли лишь одну победу — да и ту над клубом, который хуже всех играет после возобновления чемпионата Англии. Гордиться тут совсем нечем.



«Шеффилд Юнайтед» же в гостях выступает не так плохо. К слову, за 17 выездов в текущем сезоне чемпионата Англии он потерпел только четыре поражения. Меньше только у «Ливерпуля», который уже давно гарантировал себе долгожданный трофей.



При таких раскладах можно подумать над вариантом Х2 за коэффициент 1.89. «Лестер» любит контролировать мяч, но сейчас выглядит неубедительно. «Клинки» же в свою очередь прекрасно знают, как играть вторым номером. А главное — умеют использовать свои шансы и выжимать максимум из минимума».