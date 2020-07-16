«Бетис» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Алавес».
Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.60.
«Бетис» уже не имеет серьёзной турнирной мотивации, севильцы застряли в «мертвой зоне» без шансов как на вылет, так и на Лигу Европы. При этом «Бетис» — в принципе весёлая команда, с очень высоким средним тоталом. «Бетис» пропустил больше всех в лиге после уже вылетевшего «Эспаньола», зато по забитым мячам севильцы в семёрке лучших команд турнира.
«Алавес», напротив, крайне мало забивает в последнее время – в четырёх июльских матчах у басков вообще ноль забитых мячей. Ничья 0:0 в прошлом туре против «Хетафе» прерывала серию из шести поражений «Алавеса» подряд. Но сейчас «Алавесу» реально нужно побеждать, чтобы не рисковать вылетом до последнего тура, когда бело-синим предстоит матч с «Барселоной». Победа же в Севилье гарантирует «Алавесу» сохранение прописки в Примере. Такие матчи часто заканчиваются победами мотивированных команд со счётом типа 2:1, чтобы хозяева тоже забили.
С учётом перекоса в сторону атаки у «Бетиса», часто допускающего чудовищные ошибки в обороне, я предпочту поставить тут на тотал больше (2). Да будут голы!»
- 16 июля 2020
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