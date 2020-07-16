«Хетафе» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 16 июля

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико» в 37-м туре испанской Примеры сезона-2019/2020.

Ставка: гол «Хетафе» за 1.65.

«Маленькое мадридское дерби. «Атлетико» пока ни разу не проиграл после возобновления чемпионата. Он чередует победы с ничейными матчами. В последнем туре «Атлетико» героически забрал три очка, в меньшинстве команда осталась, но Коста забил победный мяч в ворота «Бетиса».



Мне кажется, что сейчас, когда «Атлетико» гарантировал себе место в Лиге чемпионов, команда мыслями уже в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Симеоне больше думает о матче с «Лейпцигом», а не о «Хетафе». Хотя мы знаем требовательности и амбициозность аргентинского наставника. Сливать эту игру «Атлетико» точно не собирается.



Есть удивительная цифирь. «Хетафе» не забивает «Атлетико» на протяжении 16 матчей подряд, включая разные турниры. Но когда-то эта статистика прервётся.



Конечно, «Хетафе» очень неубедительно играет после возобновления чемпионата. 4 матча подряд «Хетафе» не может выиграть. При этом он неплохо играл с «Осасуной», когда было 0:0. В последнем туре с «Алавесом» «Хетафе» и в штангу попал, и гол у него не засчитали. «Вильярреалу» проиграли, но забили. На мой взгляд, должен уже случиться гол «Хетафе» в этом противостоянии. Его и возьму за 1.65. Ну и можно пойти дальше: «обе забьют» за 2.25».