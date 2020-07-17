«Хаддерсфилд Таун» — «Вест Бромвич»: прогноз Филиппа Кудрявцева на матч Чемпионшипа

Комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — «Вест Бромвич».

Ставка: победа «Вест Бромвича» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36.

«Всем интересно, кто же в следующем сезоне будет играть в английской Премьер-лиге. „Вест Бромвич“ должен быть как раз одной из таких команд. Да, в последних двух турах было два ничейных результата и выиграть не удалось. Для того чтобы напрямую выходить дальше, нужно на выезде обыгрывать „Хаддерсфилд“.



Стоит отметить, что на выезде „Вест Бромвич“ смотрится вполне неплохо. В гостях этот клуб потерпел всего три поражения в текущем сезоне: одно от „Лидса“ и ещё два от клубов из зоны плей-офф. Ещё в гостях были пять ничьих. Это очень хороший показатель, учитывая плотность и интенсивность Чемпионшипа.



А вот у „Хаддерсфилда“ большие проблемы. Последние четыре матча команда просто не забивает. Поэтому „Вест Бромвич“ является фаворитом. Мне тоже так кажется. Но мне не кажется, что „Вест Бромвич“ выиграет крупно.



В концовке сезона матчи получаются менее результативными. Особенно среди команд, которые за что-то борются и на что-то претендуют. Я думаю, что здесь всё будет решать небольшое количество забитых мячей. Поэтому „Вест Бромвич“ выиграет + тотал меньше 3.5 забитого мяча — моя ставка на этот матч».