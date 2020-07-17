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«Локомотив» — ЦСКА: кто победил в дерби, как сыграли, какие ставки и прогнозы зашли

«Локомотив» — ЦСКА: кто победил в дерби, как сыграли, какие ставки и прогнозы зашли
Ставки / Прогнозы 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» со счётом 2:1 обыграл ЦСКА. Встреча состоялась в Москве на стадион «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Евгений Турбин (Дмитров), ассистировали судьи на линиях Алексей Воронцов (Ярославль) и Константин Шаламберидзе (Москва).

Счёт был открыт в первом тайме — на 33-й минуте автором забитого мяча стал Алексей Миранчук, реализовав 11-метровый, назначенный за фол Игоря Дивеева на Антонио Эдере. «Армейцы» отыгрались в середине второго тайма — на 71-й минуте счёт сравнял Никола Влашич. Победу «железнорожникам» принёс Алексей Миранчук, забив с пенальти в компенсированное время.

Букмекеры не ожидали победы «железнодорожников»: ставки на подопечных Марко Николича принимались с коэффициентом 3.00. С 1000 рублей игрок получил бы 3000 рублей. Успех ЦСКА шёл за 2.40, ничья — за 3.50.

Высокая результативность также стала для экспертов сюрпризом: тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.19. Со ставки в 1000 рублей клиент выиграл 2190 рублей. Тотал меньше 2.5 гола был доступен за коэффициент 1.83.

На голы в исполнении обеих команд предлагалось поставить за 1.91, а победа «Локомотива» со счётом 2:1 оценивалась коэффициентом 14.0.

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