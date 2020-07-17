«Городея» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч 18-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Городея» — «Белшина».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Вывеска, откровенно говоря, скучная, хотя эмоций и нервов тут должно быть предостаточно. Дело в том, что речь идёт о битве прямых конкурентов. Соперники ожидаемо находятся внизу турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси, ведя борьбу за выживание. Пока получается с разной степенью успеха.
У «сахарников» дела складываются терпимо: 16 очков в 17 турах, 13-е место в турнирной таблице. Но всё очень на тоненького. Старт получился бодрым, а вот дальше неприятная финансовая ситуация начала сказываться. В 12 предыдущих турах одержана всего одна победа при семи очках. С голами особых проблем нет, «Городея» забивает не так много, зато исправно. Один мяч за 90 минут она, как правило, имеет. А вот в обороне натуральный кошмар.
28 пропущенных мячей в 17 турах, это третий показатель с конца. Хуже только у «Славии» и как раз «Белшины». Вроде бы календарь даёт возможность обрести уверенность и вернуться на победный путь, поскольку клуб из Бобруйска замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси с жалкими 10 очками.
Но не всё так просто. «Шина» очень долго запрягала и первую победу одержала лишь в середине июня, зато дальше дело потихоньку пошло на лад. В двух предыдущих турах вообще удалось набрать четыре очка: спаслись в гостях у «Минска» (2:2), а затем одержали волевую победу над «Торпедо-БелАЗ».
Возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Больше одного гола соперники забивают крайне редко, имея солидные проблемы с созиданием. Цена ошибки велика, поскольку играть придётся с прямым конкурентом. На таком фоне футбол наверняка получится закрытым и осторожным. Ждём одного-двух мячей».
- 17 июля 2020
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:40
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
-
08:00
- 16 июля 2020
-
21:45
-
20:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:20
-
17:15
-
17:05
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:35