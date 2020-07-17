«Городея» — «Белшина»: прогноз и ставка на матч 18-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Городея» — «Белшина».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

«Вывеска, откровенно говоря, скучная, хотя эмоций и нервов тут должно быть предостаточно. Дело в том, что речь идёт о битве прямых конкурентов. Соперники ожидаемо находятся внизу турнирной таблицы Высшей лиги Беларуси, ведя борьбу за выживание. Пока получается с разной степенью успеха.



У «сахарников» дела складываются терпимо: 16 очков в 17 турах, 13-е место в турнирной таблице. Но всё очень на тоненького. Старт получился бодрым, а вот дальше неприятная финансовая ситуация начала сказываться. В 12 предыдущих турах одержана всего одна победа при семи очках. С голами особых проблем нет, «Городея» забивает не так много, зато исправно. Один мяч за 90 минут она, как правило, имеет. А вот в обороне натуральный кошмар.



28 пропущенных мячей в 17 турах, это третий показатель с конца. Хуже только у «Славии» и как раз «Белшины». Вроде бы календарь даёт возможность обрести уверенность и вернуться на победный путь, поскольку клуб из Бобруйска замыкает турнирную таблицу чемпионата Беларуси с жалкими 10 очками.



Но не всё так просто. «Шина» очень долго запрягала и первую победу одержала лишь в середине июня, зато дальше дело потихоньку пошло на лад. В двух предыдущих турах вообще удалось набрать четыре очка: спаслись в гостях у «Минска» (2:2), а затем одержали волевую победу над «Торпедо-БелАЗ».



Возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.90. Больше одного гола соперники забивают крайне редко, имея солидные проблемы с созиданием. Цена ошибки велика, поскольку играть придётся с прямым конкурентом. На таком фоне футбол наверняка получится закрытым и осторожным. Ждём одного-двух мячей».