«Вест Хэм Юнайтед» — «Уотфорд»: эксперты назвали фаворита матча 36-го тура АПЛ

17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko Спорт.



Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.65. Поставить на ничью предлагают за 3.10.



Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Уотфорд» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка.