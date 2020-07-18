«Верона» — «Аталанта»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта».
Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.06.
«Очень не завидую «ПСЖ», которому предстоит встретиться с „Аталантой“ в матче Лиги чемпионов. Команда Гасперини набрала просто сумасшедший ход после возобновления сезона. Чего только стоит последний матч, когда они со счетом 6:2 разгромили „Брешию“. У Марио Пашалича хет-трик. Болельщики „Спартака“ удивляются, почему он за них не играл так круто.
«Верона» — крепкий середняк. Дисциплинированная команда, способная усложнить жизнь фаворитам. «Верона» забивает уже три тура подряд, а в ворота того же «Интера» отправила два мяча.
Мне кажется, в этом противостоянии должен пройти довольно крупный верховой исход. Советую вариант «тотал больше 3.5 гола с коэффициентом 2.06».
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