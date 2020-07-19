«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».
Ставка: обе забьют за 1.80, проход «МЮ» за 1.72.
«Думаю, встреча получится гораздо интереснее, чем первый полуфинал. Обе команды заслуживают хоть какой-то трофей в нынешнем сезоне. Но, к сожалению, может случиться, что одна из них не попадёт даже в финал Кубка Англии и в четвёрку по итогам сезона в АПЛ, не пробьётся в Лигу чемпионов.
Так, «Юнайтед» сейчас на ходу, Сульшер нашёл хороший баланс: на воротах Де Хеа перестал косячить, центр обороны наконец-то сформировался, Ван-Биссака входит в десятку лучших крайних защитников в Европе, Погба снова захотел играть в футбол, сформировав хороший дуэт с Матичем. Отлично смотрится тройка нападения — молодо, быстро, резво, интересно, разнообразно. Бруну Фернандеш здорово вписался в команду: в феврале только дебютировал, а сейчас стал лучшим ассистентом команды в этом сезоне.
«Челси» тоже интересная команда. Но если сравнивать соперников, то у «Юнайтед» сейчас чуть более высокий уровень. У «Челси» тоже есть потенциал, но и проблем больше: нет баланса в линиях, проблемы при потере мяча регулярно, в обороне не так здорово выглядят, особенно когда нет Канте, а его сейчас нет. Нападение тоже в порядке: регулярно создаются моменты, разнообразно атакуют и смотрятся довольно интересно.
Если говорить о вариантах ставок, мне кажется, обе команды забьют хотя бы по одному разу. Фаворитом мне кажется «Юнайтед». Не знаю, добьются ли манкунианцы победы в основное время, но по итогам матча, думаю, именно они выйдут в финал и образуют манкунианский финал Кубка Англии».
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