«Суонси Сити» — «Бристоль»: прогноз и ставка на матч 45-го тура Чемпионшипа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Чемпионшипа «Суонси Сити» — «Бристоль».

Ставка: «Суонси» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.55.

«По регламенту два лучших клуба напрямую попадают в АПЛ, а судьба третьей путёвки в элитный дивизион решится в плей-офф. Требуется попасть в топ-6, именно об этом соперники и мечтают. Шансов, справедливости ради, не так много, но всё же они сохраняются.



У валлийцев их побольше. В 44 турах 64 очка, восьмое место, три пункта до занимающего шестую позицию «Кардифф Сити». На самом деле «лебеди» ещё совсем недавно чувствовали себя гораздо комфортнее, однако в двух недавних турах зацепили лишь один балл. Тут, впрочем, надо сказать о календаре.



Сперва они не сдюжили против лидирующего «Лидс Юнайтед» (0:1). Не дотерпели совсем немного, единственный гол «павлины» оформили на 89-й минуте. А в среду скатали ничью в гостях у «Ноттингем Форест» (2:2), который замыкает топ-5. Дважды вели в счёте, дважды позволили хозяевам отыграться.



А вот «Бристоль» может рассчитывать только на чудо, поскольку отставание весомое — целых пять очков. Тут для попадания в топ-6 слишком многое должно совпасть. «Зарянки» долгое время шли среди лидеров, а в середине февраля посыпались. Серия из девяти матчей без побед обошлась слишком дорого.



В трёх предыдущих турах удалось набрать семь очков, но, похоже, поезд уже ушёл. Кроме того, «Бристоль» не блещет на выезде — только девять побед в 22 поединках при отрицательной разнице голов (30-31). Неудивительно, что хозяева идут фаворитами. «П1» за 1.98 выглядит вполне неплохо.



Мы же предпочтём взять комбинированную ставку «1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.55». Состав у «Суонси» никак не хуже, плюс родные стены. В то же время забивает «Бристоль» много, а главное, обеим командам нужна только победа. Ждём открытого футбола, при котором шансы на пробитие тотала кажутся солидными».