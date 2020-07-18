«Норвич Сити» — «Бёрнли»: прогноз Александра Елагина на матч 37-го тура АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли».

Ставка: обе забьют за 1.83.

«Это будет последняя игра «Норвича» дома в рамках элитного дивизиона. Залетев в АПЛ всего на один сезон, прошлогодний победитель Чемпионшипа возвращается восвояси. Как говорится, недолго музыка играла. Это уже пятый вылет «Норвича» в Премьер-Лиге, в которой он в общей сложности провел девять сезонов из 28.



Уже не верится, что «Норвич», между прочим, был одним из основателей АПЛ в 1992 году. По итогам первого сезона он стал третьей командой. Вот так. Сегодня это воспринимается как нечто фантастическое.



«Канарейки» покидают элиту с последнего места. Они меньше всех забили, больше всех пропустили, меньше всех выиграли, больше всех проиграли. Всё закономерно.



Закономерным выглядит и сегодняшнее прочное положение бордовых «Бёрнли» в АПЛ. Это четвертый подряд сезон в Премьер-лиге, а всего шестой с сезона-2009/2010, когда «Бёрнли» впервые попал в АПЛ под руководством Койна.



Стабильность в клубе появилась с приходом Дайча. Сколько бы ни иронизировали над стилем игры «Бёрнли», именно эта команда сумела устоять на «Энфилде» перед атаками нового чемпиона, впервые заставив его потерять очки на родной арене с января прошлого года.



Принимая во внимание, что это будет последний матч «Норвича» в родных стенах в АПЛ, предположу, что хозяева постараются перед уходом хлопнуть дверью. Думаю, матч будет весёлым и атакующим. Ставлю на то, что обе забьют с коэффициентом 1.83».