«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Александра Елагина на матч 1/2 финала Кубка Англии

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.74.



«Для «Арсенала», как и для «Манчестер Юнайтед», это рекордный, 30-й выход в полуфинал старейшего клубного турнира в мире. А «Манчестер Сити» пробивался в эту кубковую стадию в два раза меньше — 15 раз. И почти в два раза меньше «горожане» в сравнении с «канонирами» побеждали в этом соревновании. «Арсенал» — 13 раз, что является рекордом, «Манчестер Сити» — шесть.



«Арсенал» и «Ман Сити» встречаются на кубковой дороге всего в пятый раз: дважды в 1/8 и дважды в полуфинале. Преимущество на стороне «канониров» — три победы. У «Сити» — одна.



Последний раз в Кубке команды встречались 23 апреля 2017 года. Тогда безоговорочными фаворитами считались футболисты «Манчестера». Такая же ситуация и сейчас. Но в 2017-м выиграл «Арсенал» — 2:1.



С тех пор команды встречались семь раз: шесть — в АПЛ, один — в Кубке лиги. Во всех матчах выигрывал «Ман Сити». Общий счет — 20:2. Ужас.



В нынешнем сезоне «горожане» дважды разгромили «канониров» в чемпионате с одинаковым счетом — 3:0.



Кубок — особое соревнование, на один матч можно собраться и обыграть любого соперника. Но не вижу, за счет чего нынешний «Арсенал» сумеет обыграть действующего обладателя Кубка Англии. «Сити», кстати, воодушевлен положительным решением Спортивного арбитражного суда, снявшего с «горожан» двухгодичную дисквалификацию в еврокубках.



Хотя «Манчестер Сити» и является однозначным фаворитом, но выберу ставку на голы. Мой прогноз — тотал больше 3».

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