«Верона» — «Аталанта»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию матча, по какому каналу
18 июля «Верона» и «Аталанта» встретятся в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало — в 18:15 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 7.60.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 18 июля «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.39, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.60.
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В 11 предыдущих турах Серии А «богиня» набрала 31 очко из 33 возможных.
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