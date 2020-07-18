«Галатасарай» — «Гёзтепе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Гёзтепе».

Ставка: победа «Галатасарая» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.

«Обе команды находятся в ужасном состоянии. Достаточно сказать, что после рестарта первенства они ни разу не выиграли и набрали всего по два очка. Для стамбульцев, которые в прошлом году оформили золотой дубль, это полнейший провал.



Впрочем, на то есть объективные причины — огромное количество кадровых потерь, из-за чего приходится играть фактически полуторным составом. Поддержка болельщиков могла бы хоть частично нивелировать эту проблему, но из-за коронавируса зрителей на трибуны не пускают.



Самое интересное, что даже после кошмарного отрезка шансы попасть в еврокубки сохраняются. 52 очка и чистое пятое место в турнирной таблице — это плохо, до топ-4 не хватает четырёх очков. Основная надежда в другом — в финал Кубка Турции вышел «Трабзонспор», и в случае его победы путёвку в Лигу Европы принесёт пятое место.



То есть хозяева сохраняют мотивацию, а вот гостям уже ничего не надо — 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Шансы на еврокубки давно потеряны, но и борьба за выживание не грозит ни при каких обстоятельствах. На своём поле клуб из Измира худо-бедно набирает очки, а в гостях всё очень плохо.

Четыре проигрыша подряд с общим счётом 2:7. Плюс в обеих встречах на своём поле «Галатасарай» выиграл (1:0 и 3:1). Лобовая победа фаворита идёт за скучный коэффициент 1.47, так что придётся выкручиваться. Лезть в большие форы опасно, стамбульцы сейчас не впечатляют. П1 с форой -1 за 1.78 — ещё куда ни шло, но дальше слишком рискованно. Больше нравится П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.93. Что-то вроде 2:1 или 2:0 тут вполне вероятно".