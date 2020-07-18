«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».
Ставка: «Арсенал» забьёт за 1.69.
«Арсеналу» просто не будет, слишком уж грозен противник. Статистика личных встреч с большим перевесом также играет против них: в последних семи матчах «Манчестер Сити» одержал семь побед с общим счётом 20:2. Цифры для лондонцев просто кошмарные.
Впрочем, на этот раз дать залп «канониры» вполне могут. После паузы они смотрятся весьма хорошо. В шести турах АПЛ получилось забить 12 мячей при четырёх пропущенных.
Матч пройдёт на нейтральном стадионе «Уэмбли», то есть гости и хозяева будут условными. Но встреча состоится в Лондоне, а у «горожан» в последнее время трудности с результатом за пределами родного стадиона. В шести матчах АПЛ на выезде команда Гвардиолы четыре раза проиграла и одержала только две победы. При этом пропущено семь мячей.
«Арсенал» захочет взять реванш за обидный разгром в дебютной после паузы встрече, да и с форвардами у Артеты полный порядок. А при таких раскладах можно проверить гол лондонцев за коэффициент 1.69. Пройти дальше им едва ли удастся, а вот забить мяч шансы велики".
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