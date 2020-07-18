ФОНБЕТ продолжает помогать больницам и благотворительным фондам. Переведено 42 млн рублей

В рамках благотворительного проекта «Ставка на добро» букмекерская компания ФОНБЕТ оказывает помощь медицинским учреждениям и благотворительным организациям, которые помогают детским домам, психоневрологическим интернатам, домам престарелых, приютам для бездомных людей. С середины апреля перечислено свыше 42 млн рублей.

Помощь от компании получил Первый санаторный детский дом в Нижнем Новгороде. Средства пойдут на реставрацию покрытия на спортивной площадке.

В числе адресатов — благотворительный фонд «Димина мечта». Деньги направлены на оборудование для соляной пещеры в детском доме Арзамаса, приобретение ноутбуков для 15 команд специалистов в пяти регионах.

Для Фонда борьбы с лейкемией букмекерская компания закупила средства индивидуальной защиты, которые поступят в ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава РФ, ФГБУ НИИ гематологии, МКНЦ им. А.С. Логинова, ФГБУ РосНИИГТ ФМБА РФ, ФГБУ НМИЦ гематологии им. В.А. Алмазова.

Средства направлены также на обеспечение питанием социального центра «Надежда» при Троицком храме в Коломне и на помощь в организации летнего отдыха детей из Православного детского социально-реабилитационного центра «Покров» из Московской области.

Кроме того, поддержка оказана Благотворительному фонду социальной помощи детям «Расправь крылья». Благодаря ФОНБЕТ будет отремонтирована детская игровая комната в Центре социальной и правовой помощи детям на территории Азаровского детского дома (Калужская область). Будут приобретены материалы и оборудование для оказания психологической помощи молодым мамам и отцам из числа сирот и их детям в Центре социальной и правовой помощи детям (Смоленская область), мебель для Центра содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения (Владимирская область), медицинские приборы и материалы для детского дома «Гнёздышко» (Смоленская область) и центра содействия семейному воспитанию «Берега» (Калужская область). Будет оказана помощь семьям с детьми с инвалидностью из Москвы и Московской области.



Узнать больше о благотворительной программе ФОНБЕТ можно на специальной странице.