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«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Кубка Англии

«Арсенал» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на полуфинал Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

«Арсенал» совершенно неожиданно обыграл «Ливерпуль». В это сложно было поверить, но «Манчестер Сити» более мотивирован. Во-первых, «горожане» с большим перевесом выиграли последние кубковые встречи. Во-вторых, именно «Арсенал» является наиболее удобным соперником для «Ман Сити».

Брал бы победу горожан и ТБ 2,5. Пусть «Арсенал» и является номинальным хозяином поля, но «Сити» сильнее. Им крайне важно выиграть трофей. Пеп Гвардиола вдохновлен отменой дисквалификации команды в еврокубках.

Испанец имеет очень хорошую оферту от владельцев клуба по строительству новой команды. Все идет к тому, что Гвардиола в команде останется, и ему победа определенно нужна".

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В предыдущих шести турах в АПЛ лондонцы забили 12 мячей при четырёх пропущенных.
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