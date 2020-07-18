«Милан» — «Болонья»: прогноз Ровшана Аскерова на матч чемпионата Италии
Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Болонья».
Ставка: победа «Милана» за 1.54, тотал больше 2.5 мяча за 1.55.
«Сейчас «Милан» бьется за еврокубки, а «Болонья» не бьется ни за что. Синиша Михайлович дал бой Дженнаро Гаттузо на родном стадионе. Посмотрим, как будет противостоять на «Джузеппе Меацца» мотивированному «Милану», который семь последних матчей не проигрывает, то есть с рестарта Серии А.
У Пиоли неплохо получается «дембельский аккорд». Он вполне может передать Ральфу Рангнику путёвку в Лигу Европы. Думаю, «Милан» забьёт как минимум два мяча и выиграет».
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