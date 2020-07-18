«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч полуфинала Кубка России 19 июля

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России. Встреча состоится 19 июля.
Ставка: победа «Спартака» за 5.20.
«Готов к любой реакции на мой прогноз. Однако сразу заявлю, что „Спартак“ просто обязан обыграть „Зенит“ в полуфинальном матче Кубка России.
Дело даже не в Доменико Тедеско или Шамиле Газизове, который, кстати, вызывает у меня симпатию. Тем не менее хочу говорить о „Спартаке“ хорошо. „Спартак“ сумел обыграть „Ахмат“ (3:0). А у грозненцев совсем неплохая команда. Там Игорь Шалимов делает то, что должен делать, чтобы его не убило руководство республики.
У „Зенита“ произошла в раздевалке странность с участием иранского и русского парней: они имитировали то, как на российскую эстраду пробиваются новые звёзды.Обличённый властью Александр Медведев посмеялся над ситуацией. Но Андрей Червиченко сказал, что „Спартаку“ нужно сделать это же в матче с „Зенитом“. Встану на сторону Червиченко.
Настало уже наконец время »Спартаку" восстать и оправдать название. Хватит проигрывать. В Петербурге красно-белые обязаны выиграть. Тогда они могут спасти сезон и в один момент превратиться из неудачников в героев. Вот так немного наивно, но однозначно полагаю. Мой прогноз — победа «Спартака».
- 18 июля 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00