«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч полуфинала Кубка России 19 июля

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России. Встреча состоится 19 июля.

Ставка: победа «Спартака» за 5.20.

«Готов к любой реакции на мой прогноз. Однако сразу заявлю, что „Спартак“ просто обязан обыграть „Зенит“ в полуфинальном матче Кубка России.



Дело даже не в Доменико Тедеско или Шамиле Газизове, который, кстати, вызывает у меня симпатию. Тем не менее хочу говорить о „Спартаке“ хорошо. „Спартак“ сумел обыграть „Ахмат“ (3:0). А у грозненцев совсем неплохая команда. Там Игорь Шалимов делает то, что должен делать, чтобы его не убило руководство республики.



У „Зенита“ произошла в раздевалке странность с участием иранского и русского парней: они имитировали то, как на российскую эстраду пробиваются новые звёзды.Обличённый властью Александр Медведев посмеялся над ситуацией. Но Андрей Червиченко сказал, что „Спартаку“ нужно сделать это же в матче с „Зенитом“. Встану на сторону Червиченко.



Настало уже наконец время »Спартаку" восстать и оправдать название. Хватит проигрывать. В Петербурге красно-белые обязаны выиграть. Тогда они могут спасти сезон и в один момент превратиться из неудачников в героев. Вот так немного наивно, но однозначно полагаю. Мой прогноз — победа «Спартака».