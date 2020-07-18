«Милан» — «Болонья»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга букмекеров» Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч «Милан» — «Болонья».

Ставка: тотал больше 28.5 фола за 1.90.

«Предложенный букмекерами тотал нарушений правил максимально приближен к среднему показателю по лиге. Однако считаю, что он немного занижен, и делаю ставку на «верх».



По традиции, при выборе ставки руководствуюсь двумя факторами: индивидуальная статистика команд в сезоне и данные об арбитре матча. И «Милан», и «Болонья» довольно активно действуют на поле: часто вступают в отбор и ведут борьбу на «втором этаже». Где-то промахнешься по мячу и попадешь в ногу сопернику, где-то во время воздушного единоборства обопрешься на чужое плечо – вот и нарисовались необходимые фолы. По моим оценкам, от предстоящего матча следует ждать от 29 до 34 нарушений правил.



Особенности судейства Давиде Массы? Обычно статистика его свистков почти не отличаются от средних показателей в лиге. И она в сторону увеличения числа фолов. В общем, с поправкой на судейский фактор, мой диапазон нарушений правил смещается до промежутка 30–34.



Итак, у нас есть перевес над букмекерской линией, так что выбираем ставку на тотал больше 28,5 фола».