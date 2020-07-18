«Верона» — «Аталанта»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга букмекеров» Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч «Верона» — «Аталанта».

Ставка: тотал больше 27,5 фолов за 1.95.

«В Серии А провели 330 матчей. В среднем в матче судьи фиксируют 28,3 нарушения правил. При этом нельзя сказать, что до вспышки коронавируса был один показатель, а после выхода из карантина – другой: разница между двумя периодами — 0,5.



Почему выбираю ставку на тотал больше 27,5 фола? И «Верона» и «Аталанта» часто ведут верховые единоборства и вступают в отборы мяча. Делать это без нарушения правил просто невозможно. По моим оценкам, в предстоящем матче должно быть от 29 до 37 фолов.



Дополнительный аргумент в пользу ставки на тотал больше – судейский фактор. Встречу «Вероны» и «Аталанты» будет обслуживать Розарио Абиссо. В отличие от среднестатистического арбитра итальянской Серии А, он пользует свисток чуть чаще. С поправкой на этот фактор мой прогноз по фолам составляет от 30 до 38. Так что играем тотал больше».