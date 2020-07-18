«Верона» — «Аталанта»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга букмекеров» Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч «Верона» — «Аталанта».
Ставка: тотал больше 27,5 фолов за 1.95.
«В Серии А провели 330 матчей. В среднем в матче судьи фиксируют 28,3 нарушения правил. При этом нельзя сказать, что до вспышки коронавируса был один показатель, а после выхода из карантина – другой: разница между двумя периодами — 0,5.
Почему выбираю ставку на тотал больше 27,5 фола? И «Верона» и «Аталанта» часто ведут верховые единоборства и вступают в отборы мяча. Делать это без нарушения правил просто невозможно. По моим оценкам, в предстоящем матче должно быть от 29 до 37 фолов.
Дополнительный аргумент в пользу ставки на тотал больше – судейский фактор. Встречу «Вероны» и «Аталанты» будет обслуживать Розарио Абиссо. В отличие от среднестатистического арбитра итальянской Серии А, он пользует свисток чуть чаще. С поправкой на этот фактор мой прогноз по фолам составляет от 30 до 38. Так что играем тотал больше».
- 18 июля 2020
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 17 июля 2020
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40