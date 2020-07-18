«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Кержакова на матч полуфинала Кубка Англии

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Ман Сити» с форой -1.5 за 1.90.



«Учитывая проигранную встречу за кубок АПЛ, думаю, «Сити» не упустит возможности получить этот трофей. Тем более что Лига чемпионов возобновится не скоро и «горожане» могут сконцентрироваться на этом турнире.



«Сити» путь в этом Кубке начал очень показательно: две победы, четыре забитых мяча – «Порт Вэйл» (4:1) и «Фулхэм» (4:0). Затем «горожане» немного успокоились и скромно обыграли «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и «Ньюкасл» (2:0). Но в матче с «Арсеналом» нужно смотреть статистику последних встреч в АПЛ, где «Сити» настрелял 12 голов в трёх матчах.



Считаю, «Сити» сейчас в более оптимальной форме, чем соперник. Играет в свое удовольствие в АПЛ и будет стараться пройти в финал Кубка ФА. У «Арсенала» сейчас хватает проблем в чемпионате. Думаю, он не будет тратить слишком много сил и эмоций на матч с «Сити». Мой прогноз – победа «Ман Сити» с форой -1.5».

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