«Урал» — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч полуфинала Кубка России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020 «Урал» — «Химки» 19 июля.
Ставка: победа «Урала» за 1.65, «Химки» не забьют за 2.00, победа «Урала» в первом тайме за 2.25.
«Главная разница в том, что «Урал» сыграл уже 6 матчей в чемпионате, тогда как «Химки» еще не начинали играть. Сыграли две товарищеские встречи, но этого мало. В игровом тонусе находится только «Урал» и играет на своем поле.
Тем более что финал турнира состоится в Екатеринбурге, да и «Урал» в последнее время можно назвать кубковой командой — последние несколько раз они играли в финале. Думаю, «Урал» выиграет, а «Химки» даже не смогут забить".
«Урал» — «Химки». Прогноз: полуфинал Кубка России в Екатеринбурге превратится в абсурд
«Урал» провёл семь официальных матчей после выхода с карантина, а «Химки» готовились к одной игре.
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