«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Кубка России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 1/2 финала Кубка России сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Спартака» с форой (+1) за 1.83.



«Мы ждали этот матч, еще больше ждали болельщики «Спартака». «Зенит» — «Спартак» — противостояние двух столиц, полуфинал Кубка России, матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «Зенит» получает небольшое преимущество. «Зенит» — чемпион, команда на ходу, сильнее нынешнего «Спартака».



У «Спартака» дисквалификация Тедеско на этот матч не распространяется – он может руководить командой. У москвичей не будет дисквалифицированного Понсе, травмированного Зобнина, и это еще больше усложняет задачу. Но именно в таких матчах, мне кажется, куется характер. Да, «Зенит» — безусловный фаворит по букмекерской линии. Можно просто сыграть победу «Зенита» и быть довольным. Но чутьё подсказывает, что «Спартак» так просто не сдастся: упрется, будет лезть под кожу, терпеть, героически отбиваться, ловить шанс на контратаке. В основное время «Спартак» не проиграет, ляжет костьми и не проиграет.



Можно было бы сыграть на то, что «Спартак» не проиграет в основное время с коэффициентом выше двойки, но сыграю «Спартак» с форой +1. Если «Зенит» все-таки дожмет «Спартак», то выиграет с разницей в один мяч. Верю, что Тедеско правильно настроит футболистов, «Спартак» правильно стратегически сыграет и преподнесет сенсацию, что будет большой радостью для «Спартака», чьи болельщики пережили в этом сезоне много негативных эмоций. Мой прогноз – «Спартак» с форой +1. А более авантюрные игроки могут рассмотреть вариант, что «Спартак» не проиграет в основное время».

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