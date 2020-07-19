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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.70, «Динамо» не забьёт за 2.35.

«Краснодар» борется за путевку в Лигу чемпионов. Наверное, команде не хватает характера. Особенно это касается выездных матчей.

Дома «Краснодар» старается показать красивый футбол, клеится игра в атаке. Думаю, «Динамо» придется трудно.

Бело-голубым, наоборот, тяжело даются мячи. Особенно это касается Кирилла Панченко. Недавно он был лучшим бомбардиром, а сейчас бьет-бьет, но попасть не может.

У «Краснодара» есть шансы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Думаю, он будет более активен, чем «Динамо».

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Из-за отсутствия оптимального состава краснодарцы напрочь забыли о былой стабильности.
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